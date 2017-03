Berlinale Talents mit Event-Technik von Gahrens + Battermann





Die 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin lockten vom 9. bis 19. Februar 2017 mehr als 20.000 Fachbesucher aus 122 Ländern in die Hauptstadt. Parallel zum Festival fand Berlinale Talents, ein Programm zur Talentförderung, im HAU Hebbel am Ufer statt. Neben den Theaterbühnen selbst wurden auch multifunktionale Räume wie die Probebühnen oder Foyers zu Veranstaltungsorten umfunktioniert. Angehende Filmemacher aus der ganzen Welt fanden hier die Gelegenheit, sich in Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden auszutauschen.

Gahrens + Battermann, seit über einem Jahrzehnt von der Berlinale mit medientechnischen Aufgaben betraut, zeichnete auch in diesem Jahr für Berlinale Talents verantwortlich. Für die Eventbereiche wurden neben der Videoprojektionstechnik ergänzend zahlreiche Displays in unterschiedlichen Formaten installiert. Audio- und Lichtequipment komplettierten die Veranstaltungstechnik für Berlinale Talents. Michael Kugel war als Project Manager bei Gahrens + Battermann federführend für das Projekt zuständig.

www.gb-mediensysteme.de