Apart Audio präsentiert CM-Design-Serie





Apart Audio erweitert seine Serie an Deckeneinbau-Lautsprechern um eine Design-Variante mit extraschmalem Rahmen und integrierten Neodym-Magneten: Die CM-Design-Serie umfasst die Modelle CM1008D, CMX20DT, CM608D sowie CM20DT und richtet sich insbesondere an Planer, Installateure und Architekten von Beschallungsprojekten in dekorfreundlichen Umgebungen.

Zu den Neuerungen der CM-Design-Serie zählt insbesondere das schlanke Lautsprechergitter, das mittels der in das Gehäuse integrierten Neodym-Magnete abnehmen lässt und eine Integration der Lautsprecher in Decken und Wände ermöglicht.

Zu den weiteren Innovationen zählen die Apart Quick-Fix-Steckverbinder für Lautsprecherkabel bis 2,5 mm Durchmesser, die durch den Wegfall von Kabelboxen für eine Zeit- und Kosteneinsparung sorgen. Die Quick-Fix-Steckverbinder sind sowohl für 70/100 V als auch für niederohmige Beschallungsanwendungen verfügbar.

Darüber hinaus bietet die CM-Design-Serie - wie auch die herkömmliche CM-Serie - eine farbliche Kennzeichnung der Transformator-Leistungsabgriffe, anhand derer Anwender erkennen, welcher Leistungsabgriff verwendet wird. Technisch und klanglich entsprechen die Lautsprecher der zu Jahresbeginn überarbeiteten CM-Serie.

www.sea-vertrieb.de