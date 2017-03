Antonia Schäfer

Markus Grein Catering expandiert weiter: Das Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg baut das Projektmanagement mit Antonia Schäfer als neuer Veranstaltungsleiterin aus. Im Bürgerbräu Würzburg, einer Location von Markus Grein Catering, wird Schäfer künftig das Gelingen der Veranstaltungen verantworten.

In ihrer vorherigen Position hat sie im Würzburger Gasthaus Backöfele von Gerd Ehehalt den Veranstaltungsbereich selbstständig zum eigenen Geschäftsbereich aufgebaut. Zuvor war sie für Sternekoch Bernhard Reiser als Veranstaltungsleiterin tätig und hat dort ein Produkte-Lexikon mit ernährungsphysiologischer Bedeutung geschrieben.

Antonia Schäfer absolvierte ihre Berufsausbildung zur Hotelfachfrau im Schlosshotel Bühlerhöhe oberhalb von Baden-Baden. Anschließend war sie mehrere Jahre in verschiedenen Positionen in der Hotellerie tätig, unter anderem als Rezeptionistin im Lindner Parkhotel in Oberstaufen, als Empfangsmitarbeiterin im Schlosshotel Vier Jahreszeiten in Berlin-Grunewald und als stellvertretende Empfangschefin in den Schweizer Stuben in Wertheim-Bettingen.

www.markusgreincatering.de