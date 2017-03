Alcons Demo Day in Berlin

Am 17. März 2017 veranstalten Alcons Audio und die LichtWerk Veranstaltungstechnik GmbH in Zusammenarbet mit der Ewerk GmbH einen Alcons Demo Day im Ewerk Berlin (Mauerstraße 79, 10117 Berlin). Der Schwerpunkt der Präsentation und Listening-Sessions wird auf Alcons' neuem Pro-Ribbon-Line-Array-System LR18 liegen. Auch einige weitere Systeme des niederländischen Herstellers können vor Ort erlebt werden. Ansprechpartner führen in das System sowie in die Pro-Ribbon-Technologie ein und stehen während der gesamten Zeit für Fragen zur Verfügung.

„LichtWerk Veranstaltungstechnik war eines der ersten Unternehmen auf dem deutschen Markt, das sich vor vierzehn Jahren für ein Alcons-Audio-System entschieden hat. Schon auf dem Museumsinsel-Festival 2003 bot LichtWerk für unsere Prototypen eine Plattform“, erläutert Tom Back, Geschäftsführer von Alcons Audio. „Insofern freut es uns ganz besonders, nun einen Demo Day gemeinsam mit diesem wichtigen Partner in Berlin durchführen zu können.“ Der Demo Day beginnt um 13 Uhr und endet voraussichtlich um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldungen werden bis zum 15. März 2017 unter alcons@lichtwerk.com entgegengenommen.

www.alconsaudio.de