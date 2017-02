Wil Stam

Wil Stam hat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Geschäftsführung bei ASL Intercom übernommen. Mit ihrer über 25-jährigen Erfahrung im internationalen Pro Audio-Business soll sie die strategische Ausrichtung des Herstellers von Intercom- und Party-Line-Lösungen mit Sitz in Utrecht verantworten und die Präsenz des Unternehmens, das seit letztem Herbst zu Riedel gehört, im weltweiten AV-Markt ausbauen.

Stam begann ihre Karriere als Tontechnikerin für Theaterproduktionen in den Niederlanden, u.a. verantwortete sie den AV-Bereich des Muziektheaters Amsterdam. Zudem war sie als Projektleiterin für Klotz Digital in Asien und Australien tätig und hielt verschiedene Führungspositionen im Vertriebs- und Operationsmanagement bei der Salzbrenner Stagetec Mediagroup Australia inne. Hier zeichnete sie für die Gründung der australischen Niederlassung von Stagetec verantwortlich und baute das internationale Partnergeschäft in Asien und Australien auf.

www.asl-inter.com