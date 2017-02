ViewSonic präsentiert neue Installationsprojektoren

ViewSonic präsentiert eine neue Serie an Installationsprojektoren für den professionellen Einsatz. „Mit der Pro9-Serie bedienen wir professionelle Anwender, die neben hoher Lichtstärke Wert auf Stacking legen, 360 Grad-Projektion nutzen und für den flexiblen Einsatz einen horizontalen und vertikalen Lensshift benötigen. Der 1,7-fache optische Zoom und die 4-Corner-Einstellungen bieten zunehmende Flexibilität“, erklärt Thomas Müller, General Manager DACH für ViewSonic.

Der Pro9800WUL projiziert in WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200) mit einer Helligkeit von 5.500 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 6.000:1. Die von ViewSonic entwickelte SuperColor-Technologie unterstützt lebendige Farben und klare Kontraste. Konnektivität ist durch eine Vielzahl an Anschlüssen wie HDMI-MHL, HDMI, USB (Typ A), USB (Typ B), sowie 2x VGA in/VGA out gegeben. Die Eigenschaften der DLP-Technologie werden durch eine neue „Sealed Engine“ (geschützes Lampendesign gegen Staub und Fremdkörper) und weitere Designverbesserungen unterstützt.

Der Pro9530HDL bietet denselben Funktionsumfang wie der Pro9800WUL. Funktionen wie automatisches Einschalten, mobile Steuerung per vRemote App und Netzwerkmanagementfunktionen sind vorhanden. Im Unterschied zum WUXGA-Modell liefert der Pro9530HDL eine Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080). Beide Geräte der neuen Pro9-Serie können im Funktionsumfang beispielsweise mit dem ViewStick2, dem ViewSync-Dongle für kabellose Präsentationen und dem ViewSync3, einer drahtlosen Lösung für Gruppenpräsentationen mit AutoProject erweitert werden. Die Pro9-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich.

www.viewsoniceurope.com