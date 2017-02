Syscomtec feiert Jubiläum

Die Syscomtec Distribution AG feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Der Spezialist für Visualisierungstechnik, Signalmanagement und Digital Signage beliefert Fachhändler und Systemhäuser über den deutschsprachigen Raum hinaus mit Produkten und Lösungen internationaler Hersteller im Umfeld audiovisueller Medientechnik.

1996 von Claus Lohse und Erich Müller gegründet, startete das Geschäft in einem Souterrain in Taufkirchen. Erste Erfolge werden mit einem kanadischen Lieferanten von Lehrer-/Schülersystemen, der Betreuung der Sharp-Fachhändler in Bayern und dem Vertrieb hochauflösender Dokumentenkameras von Samsung erzielt.

Weitere Meilensteine sind die Eröffnung des Büros in Oberhaching, die Erweiterung der Produktpalette um Glasfaserprodukte sowie die Konzentration auf Komponenten für die Medizintechnik. Ein nächster Schritt führt in den stark wachsenden Digital Signage-Markt, für den Syscomtec Mediaplayer von BrightSign und Easescreen-Komplettlösungen bietet. Moderne IT-, IP- und HDBaseT- basierende Technologien von CYP und Exterity runden heute das Gesamtsortiment ab.

