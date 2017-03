Synthprogramming-Seminar Ende März

Audio-Workshop veranstaltet am 25. März 2017 in Bendorf am Rhein das Seminar „Synthprogramming“. Anhand von Soft- und Hardwaresynthesizern wird den Teilnehmern Schritt für Schritt gezeigt, wie sie Sounds basteln oder vorhandene modifizieren können. Der Workshop ist so ausgelegt, dass sich die gezeigten Beispiele auf nahezu alle gängigen Synthesizer-Modelle anwenden lassen.

Die Themen des Seminars: Grundlagen Sounddesign; Klangsynthesen im Überblick; Aufbau & Bedienung von Synthesizern; Die Module bei der Klangsynthese im Detail; Analyse von Sounds in Musikproduktionen und deren Nachprogrammierung; Sounddesign nach Kategorien (Bässe, Leads, Pads, FX); Tipps und Tricks zum Finetuning von Sounds. Das Seminar beginnt um 11 Uhr und endet voraussichtlich um 17 Uhr. Dozent ist Holger Steinbrink.

www.audio-workshop.de