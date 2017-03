Sklorz Events investiert in PR Lighting und Expolite

Der in Ganderkesee ansässige Event-Dienstleister Sklorz Events hat zum Start des Jahres 2017 in leistungsstarke Movinglights aus dem Hause PR Lighting und Expolite investiert. „Um die gestiegenen Ansprüche unserer Kundschaft bestmöglich realisieren zu dürfen, stand die Anschaffung leistungsstarker sowie professioneller und effizienter Scheinwerfer in unserem Fokus“, erklärt René Sklorz.

Die Entscheidung fiel auf XR 330 Spots von PR Lighting sowie auf Produkte der Tour-Wash-Serie von Expolite. Im Sklorz-Vermietpark sind nun je acht Einheiten TourWash 76 und TourWash 555 sowie sechs Stück XR 330 Spot verfügbar.

www.focon-showtechnic.com