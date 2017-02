Sennheiser erweitert TeamConnectWireless um Tray-M Set

Sennheiser bietet mit TeamConnect Wireless eine kabellose Konferenzlösung für bis zu 24 Personen an. Das tragbare System liefert Klangqualität in einer mobilen Lösung, die innerhalb weniger Sekunden einsetzbar ist. Dadurch ist TeamConnectWireless eine geeignete Lösung für Unified-Communications-Umgebungen. Auf der ISE 2017 präsentierte Sennheiser das TeamConnectWireless Tray-M Set, eine neue, kleinere Version der preisgekrönten Konferenzlösung.

TeamConnect Wireless bietet eine Einrichtung via Bluetooth und USB. Das System besteht aus einzelnen Modulen - jeweils einem Master sowie einem bzw. drei Satelliten -, die drahtlos über eine DECT-Verbindung verbunden sind. TeamConnect Wireless fügt sich in jede geläufige UC-Umgebung ein und ist in drei Versionen erhältlich: als Case Set in einem Ladekoffer mit einem Master und drei Satelliten; als Tray Set auf einer separaten Ladestation, ebenfalls mit einem Master und drei Satelliten; und ab sofort als Tray-M Set mit einem Master und einem Satelliten für bis zu zwölf Personen.

www.sennheiser.com