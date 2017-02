Plan-j mit neuem Workshop-Konzept auf der EuroShop 2017

Plan-j wird in diesem Jahr erneut mit einem eigenen Messestand auf der EuroShop Düsseldorf vertreten sein. Vom 5. bis 9. März 2017 können Besucher der weltweit führenden Retail-Fachmesse die Dienstleistungen der Frankfurter Agentur für Architektur und Live-Marketing in praxisnaher Ausformung begutachten. So basiert der Messeauftritt von Plan-j in diesem Jahr auf einem neuartigen Workshop-Ansatz, der das gemeinschaftliche Erarbeiten von Ideen in den Mittelpunkt stellt.

Anstelle eines herkömmlichen Pitches sitzen Kunde und Agentur gemeinsam an einem Tisch, um Ziele und Prozesse besser zu kommunizieren und zu koordinieren. Mehrere Spezialisten mit jeweils eigenen Kerngebieten fügen die erarbeiteten Ideen und Lösungsansätze zusammen und visualisieren diese mithilfe verschiedener Medien und Materialien.

Auf diese Weise sollen nicht nur Ziele deutlicher formuliert und Unklarheiten effektiver beseitigt werden - mit dem vorgestellten Workshop-Ansatz spiegelt der Messeauftritt von Plan-j darüber hinaus auch eine innovative Facette des diesjährigen EuroShop-Mottos „Handel in neuen Dimensionen“ wider. Zur Visualisierung und Zusammenführung der Ideen und Ansätze dienen mehrere über den Stand verteilte Wandflächen, die zur Darstellung von Notizen, Kurzpräsentationen oder Videos genutzt werden können.

www.plan-j.de