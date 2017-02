Party Rent Group zieht positive BOE-Bilanz

Digitalisierung war das Schwerpunktthema der Best of Events 2017 (BOE). Viele Stände präsentierten neue Entwicklungen zu Virtual Reality, mobiler Kommunikation oder Social Media. Als BOE-Kompetenzpartner zieht Party Rent ein gutes Resümee.

Christoph Bovenkerk, Sprecher des Eventausstatters, sieht den Schwerpunkt richtig gewählt: „Ich denke, Gäste werden sich auch weiterhin lieber auf einen echten Stuhl als auf einen virtuellen setzen. Aber auch wenn wir ein analoges Produkt anbieten, bedeutet das nicht, dass wir die Digitalisierung nicht für uns nutzen. Im Gegenteil. Wir sind sehr darum bemüht, den Service rund um unsere Kernleistungen weiter zu digitalisieren und dadurch Werte für Eventplaner zu schaffen.“

Die BOE sei durch ihren interdisziplinären Zugang und den Querschnitt der Besucher genau die richtige Plattform, um das zu vermitteln: „Ob Inspirationstools in der Konzeptionsphase, verbesserte Bestellprozesse über den Webshop, Visuals bei der Raumplanung oder Aufbauvideos für eine effizientere Eventlogistik. In allen Phasen des Eventmanagement-Prozesses heben wir durch die Digitalisierung Optimierungspotenziale.“

Angelehnt an das Leitthema der Messe hat Party Rent den ersten Instawalk der BOE angestoßen, eine Art Spaziergang für passionierte Instagramer, die ihre Eindrücke zu den beiden Messetagen in Dortmund unter einem Hashtag zusammenbringen. Die so erzielte Reichweite hat #BOE17 zeitweise zum Trending Topic in den sozialen Medien gemacht.

Party Rent zieht nach zwei Tagen in Dortmund ein positives Messefazit: „Die BOE hat sich weiter professionalisiert. Auf Besucher-, aber auch auf Ausstellerseite. Wir waren selbst erstaunt über viele Gäste aus Süddeutschland. Klar ist das Publikum immer ein wenig regional geprägt, aber das Einzugsgebiet hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Das macht die Messe für alle Kollegen der Party Rent Group interessant. Mit der Auslastung und der Gesprächsqualität am Stand sind wir sehr zufrieden. Das im letzten Jahr neu entwickelte Standkonzept aus Bistro, Galerie und Separées funktioniert für uns gut.“ 24 Multimedia-Stationen informieren in der Galerie am Party Rent Stand zu den ausgestellten Produkten und Services.

www.partyrent.com