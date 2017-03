Niederländischer Sender Radio 538 installiert Technik von Lawo





Talpa Radio steht hinter einigen der populärsten Radiosender in den Niederlanden und erreicht monatlich mehr als sieben Millionen Hörer. Der Broadcaster betreibt mit Radio 538, Sky Radio, Radio 10 und Radio Veronica vier Programme, die über UKW, DAB+ und Satellit senden, außerdem vier weitere DAB+/Online-Radiosender sowie über dreißig Internetradiostationen und einen TV-Kabelkanal (TV 538). Radio 538 und Radio Veronica sind außerdem als Visual Radio ausgestattet, sodass Hörer die Sendungen auch auf ihrem Bildschirm verfolgen können.

Nach zehn Jahren im Betrieb wurde es unumgänglich, die alte digitale NTP-Audio-Kreuzschiene zu ersetzen. „Wir entschieden uns für Lawo“, sagt Jens Timmermans (Foto), Manager Technical Facilities von Talpa Radio. „Nach einer Orientierungsphase luden wir das Lawo-Team für eine Demo ein.“

Nicht nur der Austausch der Technik beschäftigte den Sender - im Januar gab die 538 Groep und die Sky Radio Group auch ein Joint Venture und die Vereinigung ihrer Sender bekannt. „Als klar war, dass unser Unternehmen durch den Zusammenschluss enorm wachsen würde, wurde uns die Notwendigkeit bewusst, den Überblick über alle kritischen Signale in unseren Gebäuden und Studios zu behalten. Als Lösung für uns erwies sich die Kombination von Lawo Routing-Infrastruktur und VSM (Virtual Studio Manager)“, so Timmermans.

In dem nun erweiterten Broadcast-Setup kommen ein Lawo Nova73-Router in den Hauptgebäuden und eine Nova Compact in den Nebengebäuden (Verteilung an alle Zuspieler) zum Einsatz. Im Bereich Video und SDI-embedded Audio entschied sich das Team für eine Lawo V-Pro8-Lösung. VSM läuft nun auf zwei HP DL320-Servern mit zwei GPIO-Einheiten, einem Hardware-Panel mit Drehregler, einem Software-Panel und einem RS232-Gerät.

„Der Vorteil für uns liegt in den Möglichkeiten des VSM-Systems, auch unsere DHD-Broadcast-Konsolen, einen Black Magic-Videohub 288 und jede Menge anderes Equipment anzubinden. Daher sind wir nun ganz flexibel in der Nutzung unserer Räumlichkeiten“, sagt Timmermans. „Unsere sechs Radiostudios - vier Haupt- und zwei Backup-Studios - können in Kombination mit unseren Broadcast-Mischpulten genutzt werden. Das Schalten über VSM garantiert außerdem, dass jedes Mal, wenn ein Studio einer Visual-Radio-Regie zugeordnet wird, das richtige Senderlogo gezeigt wird.“

