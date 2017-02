Meyer Sound-Lautsprechersysteme unterstützen Hecker-Ausstellung in Frankfurt

Künstler/Komponist Florian Hecker hat in seiner Ausstellung „Formulations“ im MMK 3 des MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main in der Zeit von Ende November 2016 bis Anfang Februar 2017 zwei neue und fünfzehn bestehende Arbeiten gezeigt. Hauptbestandteil der Exponate waren synthetische Klänge, die durch digitale und elektroakustische Signalverarbeitung erzeugt wurden. Die Klanginstallationen nutzten Meyer Sound-Lautsprechersysteme mit IntelligentDC-Technologie.

Die minutiös gesetzten Choreografien der sechzehn raumspezifisch arrangierten Werke waren über die Dauer eines Ausstellungstages inszeniert. In einem weiteren Raum wurde die Arbeit „Modulator“ aus dem Jahr 2012 gezeigt. Die mehrkanaligen Installationen, die den Besucher durch die Räume des MMK begleiteten, entzogen sich bewusst sprachlicher Beschreibung und schafften subjektive Raumerlebnisse. Am eigenen Körper konnte so erfahren werden, wie die individuelle Wahrnehmung von dem Zusammenspiel der akustischen Resonanz, dem Klangobjekt und dem eigenen Empfinden abhängt.

In der Ausstellung kamen 14 Meyer Sound MM-4XP-V-Directional-Miniature-Self-Powered-Lautsprecher und ein MM-4XPD-Miniature-Lautsprecher zum Einsatz. „Ich verwende seit vielen Jahren ausschließlich MM-4XP- und MM-4XPD-Lautsprecher", so Florian Hecker. Bereits 2010 hatte er für die Ausstellung „Radical Conceptual“ im MMK 1 die Arbeit „Event, Stream, Object“ entwickelt, die ebenfalls Meyer Sound-Systeme nutzte und im Anschluss an die Ausstellung für die Sammlung des MMK erworben wurde.

Im Zusammenhang mit der Ausstellung „Formulations“ kooperierte das MMK mit der Alten Oper Frankfurt. Gemeinsam produzierten sie die neue Arbeit „FAVN“ von Florian Hecker, die im Vorfeld der Ausstellung im Großen Saal der Alten Oper aufgeführt wurde. „FAVN“ ist eine Performance rein akustischer Natur, wiedergegeben von einem Meyer Sound CAL 64-Column-Array-Lautsprecher.

„Bei ‚FAVN’ und ‚A Script for Machine Synthesis’ (2013–2016) agieren die CAL 64-Lautsprecher teils zur kompletten Klangwiedergabe und auch als figurativ essentielle Requisiten mit einer zugeschrieben Rolle und akustisch präziser Richtcharakteristik, die in diesen Stücken zentral ist“, so Hecker.

(Fotos: Norbert Miguletz/Axel Schneider)

www.meyersound.de