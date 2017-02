MDS PAtec investiert in Robe Spikie

Die MDS PAtec Veranstaltungstechnik GmbH hat in 60 Stück des neuen, kompakten WashBeam aus dem Hause Robe investiert. Man habe sich für den Spikie auf Grund der Anzahl an Features und der anhaltenden Kundennachfrage nach innovativen Lichtdesigns entschieden, so das Unternehmen mit Sitz in München. Das LED-Leuchtmittel mit 2-Achsen-360°-Rotation ermögliche es, neuartige, interessante Effekte zu kreieren.

