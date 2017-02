Kramer Electronics stellt neue Softwarelösung vor

Kramer Electronics hat auf der ISE 2017 seine neue Softwarelösung Maestro präsentiert, die vollautomatische und umweltfreundliche Konferenzraumumgebungen mit minimalem Endnutzereingriff realisiert. Kramer zeigte seine ganze Produktpalette und Lösungen auf dem Messestand 1-F20.

„Maestro stellt fast wartungsfreie und fernverwaltbare Meetingräume bereit, die Endnutzer ohne Fernbedienungen oder Touchpads benutzen können – alles, was sie tun müssen, ist, den Raum zu betreten und sich einzustecken", sagt David Margolin, Corporate Marketing Direktor bei Kramer. „Das reduziert zwei der zeitraubensten Verantwortlichkeiten für AV und IT Professionals: fortlaufender Support und Endnutzer-Training.“

Eigenständig angeboten als eine Erweiterung von Kramer-Produkten, ermöglicht die Lösung eine Serie von Aktionen, basierend auf vordefinierte Ereignisse, Auslöser wie das Einstecken eines Laptops, durch Konferenzplanung oder Bewegungsmeldung. Diese Ereignisse können Aktionen auslösen wie das Anschalten eines Computers (via Wake-on-LAN) und Ein- oder Ausschalten des Lichtes, Projektoren, Displays, Videoquellen und HVAC (Heizung, Lüftung und Klimatechnik). Durch die Sicherstellung, dass Licht und Geräte automatisch ausgeschaltet werden, unterstützt Kramer Maestro einen umweltfreundlichen Arbeitsplatz und spart Energiekosten in der Organisation.

Die Integrierung in die Kramer-Gerätetreiber-Datenbank ermöglicht eine nahezu unendliche Anzahl an Aktionen und Szenarien, die Maestro in jeder Umgebung realisieren kann. Maestro unterstützt eine Vielzahl an Kontrollformaten wie RS-232, Netzwerk, GPIO, Relais und Infrarot. Die Lösung wird durch ein browserbasierendes Interface konfiguriert und verwaltet. Maestro kann auch durch Kramer Network verwaltet werden.

