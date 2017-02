K-array präsentiert neue Lautsprecherserie

Mit der Domino-Serie präsentiert der italienische Pro-Audio-Hersteller K-array eine neue Serie an passiven Fullrange-Lautsprechern. Die kompakten Edelstahl-Lautsprecher bieten Anwendern eine Plug-and-Play-Bedienung ohne Preset-Konfiguration und können von jedem geeigneten Verstärker aus betrieben werden.

Die Domino-Serie umfasst drei Lautsprechermodelle: KF26, KF210 und KF212. Als kompaktester Vertreter des Trios misst der KF26 12 cm in der Tiefe und verfügt neben den koaxial verbauten 6"- und 2"-Woofern auf Neodym-Basis zusätzlich über einen 6"-Passiv-Radiator für eine erweiterte Basswiedergabe.

Darüber hinaus bietet der KF26 eine zwischen 8 W und 32 W wählbare Impedanz sowie einen horizontalen wie vertikalen Abstrahlbereich von 90°. Entwickelt als Passiv-Lautsprecher, lässt sich der KF26 zudem durch Einsetzen des KA1-FF-Verstärkermoduls als aktiver Lautsprecher betreiben. Mit einem maximalen Schalldruckpegel von 109 dB bietet sich der KF26 für kleinere Installationen an.

Mit seiner Kombination aus koaxial verbauten 10"- und 3"-Woofern sowie einem 10"-Passiv-Radiator präsentiert sich der KF210 als mittleres Modell der Domino-Serie. Wie sein kleiner Bruder KF26 bietet auch der KF210 eine wählbare Impedanz sowie eine gleichmäßige und weite horizontale wie vertikale Abstrahlung.

Als größter und leistungsstärkster Vertreter der neuen Serie verfügt der KF212 über einen 12"-Koaxial-Wandler mit Titan-Kalotte sowie einen 12"-Passiv-Radiator. Der KF212 misst 20 cm in der Tiefe und eignet sich somit als Lösung für den Einsatz in Lounges, Clubs oder in Live-Umgebungen.

Als Zubehör bietet K-array neben den im Lieferumfang der Lautsprecher enthaltenen Wandhalterungen unter anderem die Einbaurahmen K-WF26 und K-WF212 für den Wandeinbau an. Zusätzlich zur Standardausführung in Schwarz oder Weiß ist die neue Domino-Serie sowohl mit gebürstetem und poliertem Aluminium-Finish als auch in einer mit 24-karätigem Gold beschichteten Variante erhältlich.

