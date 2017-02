Jazzunique realisiert Messestände für Eastpak

Nach dreijähriger Pause arbeitet Jazzunique erneut mit dem amerikanischen Rucksack- und Taschenlabel Eastpak zusammen. Ihr Sequel erlebte die Kooperation auf der dänischen Fashion Trade Show Revolver Anfang Februar 2017. Für diesen Auftritt hat Jazzunique den bestehenden Messestand grundlegend verändert.

Vorhandene Schlüsselelemente der Gestaltung wie Material und eine markante Linienführung wurden hierbei neu interpretiert. Es entstanden vier optisch separierte Bereiche zur Produktpräsentation, Kommunikation, für Bestellungen sowie eine Sonderfläche für die Kollektion LAB, welche sich durch Farb- und Materialgebung vom Rest der Fläche abhob.

Knapp einen Monat später geht die Zusammenarbeit im Rahmen der Internationalen Ledermesse in Offenbach bereits in die zweite Runde. Hier heißt es für die Innenarchitekten, dem Eastpak-Messestand, der gleichzeitig mit einem ganzjährigen bestehenden Showroom verbunden ist, nach zehn Jahren einen neuen Look zu verleihen.

