Insglück mehrfach ausgezeichnet

Das Jahr 2017 startete für Insglück mit mehreren Auszeichnungen: Neben der erneuten Spitzenposition im Deutschen Event-Kreativ-Ranking 2017 des BlachReport gewannen die Spezialisten für Markeninszenierung und Live-Kommunikation zusätzlich drei Gold-Awards beim BEA Award 2017, der im Rahmen der Best of Events (BOE) am 18. Januar 2017 in Dortmund vergeben wurde.

So wurde die Agentur für die Konzipierung und kreative technische Umsetzung der Eröffnungsfeier der Hannover Messe 2016 in der Kategorie „Production Award“ mit einem Award ausgezeichnet. Mit der Mitarbeiter-Veranstaltung „Best of Belron 2015“ gewann Insglück zudem im Bereich „Motivationsevent“. Außerdem holte die Agentur in der Königsdisziplin „Corporate Event“ Gold für das Veranstaltungsformat InvestmentAktuell, einem Fachkongress mit anschließender Abendgala.

(Foto: Isabella Thiel)

www.insglueck.de