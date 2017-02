Eyevis vermeldet zweistelliges Umsatzplus und Kapitalerhöhung der Gesellschafter

Nach Jahren stagnierender Umsatzzahlen in 2013 und 2014 konnte die Eyevis Gruppe im vergangenen Jahr den Umschwung aus 2015 fortführen und hat am Ende des Jahres ein starkes Plus zu verzeichnen. Mit einer Steigerung von 17% gegenüber dem Vorjahresergebnis konnte 2016 deutlich über Plan abgeschlossen werden.

Als Triebfedern für dieses Wachstum sieht man vor allem das LED-Geschäft, das seit Frühjahr letzten Jahres in einer Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller Unilumin abgewickelt wird. Aber auch die Eigenentwicklungen der schwäbischen Tüftler konnten zum positiven Wachstum beitragen: Die neueingeführten Slim-Cubes erfreuen sich seit ihrer Vorstellung vor anderthalb Jahren steigender Beliebtheit in Kontrollräumen weltweit. Mit beiden Produktgruppen konnten 2016 auch etliche Großprojekte realisiert werden, die maßgeblich zum Geschäftsergebnis beitrugen.

Durch die positive Entwicklung bei Eyevis sind nicht zuletzt auch die Gesellschafter von dem erfolgreichen Geschäftsmodell überzeugt, was eine Kapitalerhöhung seitens der Investoren unterstreicht.

www.eyevis.de