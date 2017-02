Erfolgreiche Premiere des FAMAB-Sustainability Summit





FAMAB und 2bdifferent, die Veranstalter des ersten FAMAB-Sustainability Summit, der am 2. Februar 2017 in den Dortmunder Westfalenhallen stattfand, freuen sich über eine starke Premiere des voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Formats zum Thema Nachhaltigkeit in der Live-Kommunikation. Neben dem Engagement der Sponsoren und Referenten sei das diskursfreudige und interessierte Publikum ein Grund für den Erfolg gewesen, so die Initiatoren.

Rund 200 Entscheiderinnen und Entscheider aus dem Messebau, der Medientechnik, aus Cateringbetrieben und Eventagenturen, Locations und Messegesellschaften sowie Event- und CSR-Managerinnen und -Manager der Auftraggeberseite, nahmen an dem Summit teil.

In 25 Vorträgen und Diskussionsrunden konnten sich Besucher über die unterschiedlichen Entwicklungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Live-Kommunikation informieren. Die Pausen wurden genutzt, um sich im Foyer über die Inhalte der Vorträge auszutauschen oder mit Ausstellungspartnern ins Gespräch zu kommen.

„Danke an alle Unterstützer und Teilnehmer des ersten FAMAB-Sustainability Summit. Ich freue mich sehr über den gelungenen Startschuss der Veranstaltungsreihe. Ich selbst habe einen facettenreichen Tag erlebt, mit spannenden Einblicken und Gesprächen. In Erinnerung bleibt mir vieles von dem, was Raúl Krauthausen sagte. Das Thema Barrierefreiheit hatte ich tatsächlich noch nicht so stark im Fokus. Ich glaube, jeder Teilnehmer für sich hatte seinen eigenen Moment der Erkenntnis“, sagt Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer des FAMAB.

