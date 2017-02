Diplomfilm „Citipati“ gewinnt Annie Award

Andreas Feix’ Diplomfilm „Citipati“ ist in der Kategorie „Best Student Project" bei der 44. Verleihung der Annie Awards ausgezeichnet worden. Feix, der im Studienschwerpunkt Animation am Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg diplomierte, ist Regisseur und kreativer Kopf des Films.

„Citipati“, der einem Dinosaurier in seinen letzten Lebensminuten nach einem Meteoriteneinschlag beiwohnt, war das einzige deutsche Projekt, das um die studentische Trophäe ins Rennen ging. Mit 3D-Look und emotionaler Storyline stellt der Film den bisherigen Höhepunkt in Feix’ künstlerischer Entwicklung an der Filmakademie dar.

Foto: Andreas Feix (rechts) und Animation Effects Producer Francesco Faranna.

www.animationsinstitut.de