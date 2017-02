Audio-Pioniere John und Helen Meyer feiern 50 Jahre „Summer of Love“





Der „Summer of Love“ 1967 war das Epizentrum der kulturellen Gegenbewegung und brachte Tausende junge Leute in die San Francisco Bay Area. „Flower Power“ war angesagt, gegen Kriege wurde protestiert. Das Monterey International Pop Festival diente als Vorbild für Woodstock, und zwei junge Sound-Enthusiasten namens John und Helen hatten ein erstes Date in einem Hi-Fi Laden in Berkeley, um sich das „Sgt. Pepper’s Loneley Hearts Club Band“-Album der Beatles anzuhören. Im selben Jahr bekam John Meyer von Steve Miller den Auftrag, ein besseres Soundsystem für das Monterey Pop Festival zu entwickeln. Bis die Firma Meyer Sound gegründet wurde, sollte es indes noch ein Jahrzehnt dauern.

Um ihre Liebe und das 50. Jubiläum des „Summer of Love“ zu feiern, werden John und Helen Meyer das ganze Jahr 2017 über Kunden besuchen, exklusive kuratierte Events bei Meyer Sound in Berkeley, in der San Fransico Bay Area, den USA und auf der ganzen Welt veranstalten.

Als Teil der Feierlichkeiten werden die Hallen von Meyer Sound für die Gewinner eines All-inclusive-Trips nach Berkeley/Kalifornien geöffnet. Unter anderem stehen Backstage-Touren durch die Fertigungshallen und Laboratorien in Berkeley mit einem der Gründer und anderen Mitgliedern der Meyer Sound-Familie auf dem Plan.

„Wir haben ein einmaliges Programm für 2017 zusammengestellt“, sagt Meyer Sound-Mitbegründerin und Executive Vice President Helen Meyer. „Wir werden viel reisen, um unsere Kunden und Projekte zu besuchen und an exklusiven Erlebnissen teilnehmen zu können. Wir werden bahnbrechende neue Produkte auf den Markt bringen, wegweisende Hörerlebnisse vorstellen und Kollaborationen mit wichtigen Touring-Partnern eingehen und neue Meyer Sound-Märkte wie China und Indien erkunden. Wir haben einige Überraschungen vorbereitet.“

www.meyersound.com