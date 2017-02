Apart Audio präsentiert neue Lautsprecherserie

Auf der ISE 2017 in Amsterdam hat der belgische Hersteller Apart Audio seine neue MaskC-Lautsprecherserie präsentiert. Neben einem weiterentwickelten Design bieten die MaskC-Lautsprecher Anwendern ein Anschluss- und Montagesystem auf Basis der neuen ClickMount-Halterung.

Die neue Lautsprecherserie umfasst die Modelle Mask4C, Mask4CT, Mask6C und Mask6CT. Alle Lautsprecher sind als 2-Wege-Bassreflex-System ausgelegt und eignen sich sowohl für den Indoor- als auch den Outdoor-Einsatz. Mask4C und Mask4CT basieren auf einem 4,25"-Papierkonus-Tieftöner mit 1"-Seidenkalotten-Hochtöner und liefern 70 Watt an 8 Ohm (Mask4C) bzw. 16 Ohm (Mask4CT).

Die größeren Mask6C und Mask6CT verfügen über einen 6,5"-Papierkonus-Tieftöner mit 1"-Seidenkalotten-Hochtöner und liefern 200 Watt an 8 Ohm (Mask6C) bzw. 16 Ohm (Mask6CT). Die CT-Modelle besitzen außerdem einen 70/100-V-Transformator mit festen Leistungsabgriffen zwischen 1,25 und 20 Watt.

Alle Modelle der MaskC-Serie verfügen über einen dreistufigen Überlastschutz, ein drehbares Apart-Logo auf dem Lautsprechergitter zur Anpassung an die jeweilige Ausrichtung und sind sowohl in schwarzer als auch in weißer Ausführung erhältlich.

Die neue, im Lieferumfang enthaltene ClickMount-Halterung ermöglicht - an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen angebracht - die Klickmontage jedes MaskC-Lautsprechers. Hierfür enthält sie die komplette Kabel-Anschlusseinheit, was ein dauerhaftes Verlegen der Kabelwege vor dem Einhängen des Lautsprechers ermöglicht. Die in die Montageplatte integrierten Hebel-Anschlussklemmen gestatten dabei die Verwendung von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 4 mm².

Darüber hinaus lassen sich die MaskC-Lautsprecher über vordefinierte Rasterungen auf die jeweils zu beschallende Umgebung ausrichten. Für sicheren Halt sorgt ein Schnellverriegelungssystem. Zusätzlich ist die ClickMount-Halterung wasserdicht und bietet mittels des blauen Dichtungsrings maximalen Schutz aller Anschlüsse gegen Feuchtigkeit und Nässe. Für die Montage verfügt die Halterung zudem über eine integrierte Wasserwaage.

