Yamaha mit bislang umfangreichsten Auftritten auf Musikmesse und Prolight + Sound 2018

Yamaha Music Europe präsentiert 2018 erneut seine Produkte und Marken auf der Musikmesse und der Prolight + Sound. Der japanische Traditionshersteller ist im kommenden Jahr so umfangreich auf dem internationalen Messeduo vertreten wie noch nie.

Besucher erleben im Portalhaus das Portfolio der Yamaha-Instrumente und bekommen darüber hinaus einen Einblick in die „World of Yamaha“, die neben Musikinstrumenten auch die Bereiche Hi-Fi Audio mit dem MusicCast-System sowie Yamaha Motors streift.

Ebenso werden die Produkte der zur Yamaha-Gruppe gehörenden Marken Bösendorfer, Line 6 und Steinberg zu sehen sein. Darüber hinaus baut Yamaha seine Präsentation in Halle 3.1 der Prolight + Sound weiter aus und zeigt dort Neuheiten rund um Live-Beschallung, Installed Sound und Digital Audio Networking. Insgesamt inszeniert Yamaha Produkte auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern.

Ein Live-Musik-Programm mit den Yamaha-Artists wird auf mehreren Bühnen im Portalhaus stattfinden, darüber hinaus gibt es Workshops und Vorträge der Yamaha-Produktspezialisten. Die Musikmesse findet vom 11. bis 14. April 2018 in Frankfurt am Main statt, die Prolight + Sound öffnet vom 10. bis 13. April 2018. An den Überschneidungstagen ist das Ticket für beide Messen gültig.

(Foto: Petra Welzel)

www.musikmesse.com

www.prolight-sound.com