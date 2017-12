WiZ wird kompatibler Partner für Google in der Kategorie „Smart Home“

WiZ, Anbieter von smarten LED-Lampen und Leuchtmitteln, wird ab sofort von Google als kompatibler Partner in der Kategorie „Smart Home“ geführt. Damit bestätigt Google, dass die smarten Lampen und Leuchtmittel von WiZ via Sprachsteuerung auf Deutsch per Google Home und Google Assistant gesteuert werden können. Die Kompatibilität mit der deutschen Version von Google Direct Actions sorgt dafür, dass ab sofort per Sprachkommando Lichter an-/ausgeschaltet, die Helligkeit mit und ohne Prozentangaben reguliert sowie die Farben der Lampen und Leuchtmittel bestimmt werden können.

Um die smarten Lampen gezielt ansprechen zu können, muss für die einzelnen Leuchten - oder Gruppen von Leuchten - jeweils ein Name in den Einstellungen von Google Home Control hinterlegt werden. „Als nächsten Integrationsschritt planen wir die Verknüpfung auf Grundlage von Conversations, und zwar für alle Sprachen“, so Thomas Walch, Senior Key Account Manager für WiZ bei der TAO Group.

Die Produkte von WiZ basieren auf dem Ansatz, dass jede Lampe bzw. jedes Leuchtmittel zu einem selbständigen Element innerhalb einer vernetzten Umgebung wird. Jede WiZ-Lampe und jedes WiZ-Leuchtmittel kann mittels eines eigenen Speichers Einstellungen speichern und ist über das heimische WLAN mit einer Cloud-Plattform verbunden. Diese wiederum kommuniziert mit Hilfe einer App mit dem Smartphone oder dem Tablet des Nutzers. Der Nutzer ist somit nicht auf eine Bridge und weitere Hardware angewiesen.

Nutzer können so von überall aus einzelne Lampen steuern, diese zu Gruppen zusammenfassen, verschiedene Lichtszenarien mit individuellen Atmosphären speichern und weitere Funktionen nutzen. Dazu gehören beispielsweise Anwesenheitssimulationen und nach festen Zeitplänen ablaufende Lichtszenarien.

www.taolight.com