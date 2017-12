Weitere ILDA Awards für Lobo

Bei den ILDA Awards 2017 hat kein anderes deutsches Unternehmen mehr Auszeichnungen erhalten als Lobo. Mit den in Bratislava verliehenen Auszeichnungen für kreative Leistungen in den Bereichen Beam Show und Laserfotografie führt Lobo damit weiterhin das Alltime-Ranking der Gesamtanzahl der ILDA Awards sämtlicher Lasershow Anbieter weltweit an.

Bei einer Konkurrenz von 181 Wettbewerbseinreichungen setzte sich Lobo erfolgreich durch. In der Kategorie „Beams/Atmospherics Show for a Single X-Y Scanner Pair” kam Lobo mit der Show „J.A.B.S“ von Show-Designer Philipp Wendt auf den 1. Platz.

Mit einem 3. Platz wurde Lobo in der Kategorie „Beams/Atmospherics Show for Multiple Scanner Projectors” mit der Show „The Mamba“ von Roman Schuetz prämiert. In der Show, aufgebaut auf einem Remix von Nancy Sinatras Song „Bang Bang“, sorgen zehn Laserprojektoren für eine Show zwischen Lichtchoreografie und Musik.

Einen weiteren Award, den 2. Platz, erhielt Lobo in der Rubrik „Laser Photography“ mit „Trinity“, einer Laserlichtskulptur, kreiert und fotografiert von Lobos Creative Director Udo Gauss.

