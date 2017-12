Vives-Universität setzt Shure Microflex Wireless auf Roeselare-Campus ein

Der Campus der Vives-Universität im belgischen Roeselare beherbergt rund 1.000 Studenten und erneuerte unlängst sein komplettes System an Drahtlosmikrofonen, welches sich über das gesamte Campusgelände erstreckt. Die Universitätsleitung beauftragte den AV-Integrator Deltavox Projects, der sich für ein Microflex-Wireless-System von Shure entschied, um die Anforderungskriterien der Universität zu erfüllen.

„Die Systemfunktionen und die Funkübertragung mittels DECT-Technologie haben uns überzeugt, die optimale Lösung gefunden zu haben“, so Johan Missault, Geschäftsführer von Deltavox. Eine weitere zentrale Rolle habe die Möglichkeit gespielt, das System bei Bedarf problemlos zu erweitern. So bietet Microflex Wireless zwei-, vier- oder achtkanalige Erweiterungsoptionen, mit denen sich bis zu achtzig Kanäle simultan realisieren lassen. Auf diese Weise können auch die noch nicht integrierten Klassenräume zukünftig mit einem Microflex-Wireless-System ausgestattet werden.

Durch das Upgrade auf Microflex Wireless ist jeder der Seminarräume und Vorlesungssäle ab sofort mit einem Access Point Transceiver (MXWAPT) sowie einem einzelnen oder doppelten Set an Sendern ausgestattet, zu dem jeweils ein Handmikrofon, ein Bodypack inklusive Headset sowie passende Ladestationen (MXWNCS) gehören. Die Rednerpulte in den Vorlesungssälen verfügen zudem über drahtgebundene Microflex-Schwanenhalsmikrofone. Die Lithium-Ionen-Akkus des Microflex-Wireless-Systems lassen sich nach einer Laufzeit von bis zu neun Stunden in zwei Stunden komplett wiederaufladen. Der Überladeschutz garantiert eine hohe Lebensdauer der Akkus.

