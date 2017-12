Raumwelten und FAMAB kooperieren weiterhin

Die Kooperation zwischen dem Kommunikationsverband FAMAB e.V. und Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien wurde 2017 bereits zum dritten Jahr in Folge erfolgreich fortgesetzt. Damit verband sich der Kreativpreis mit dem Potential des Medienstandorts Ludwigsburg und der Region Stuttgart.

Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien fand vom 22. bis 25. November 2017 in Ludwigsburg statt. Der FAMAB Award wurde am Abend des 23. November 2017 im Forum am Schlosspark verliehen. Ziel der vereinbarten Kooperation zwischen FAMAB und den Raumwelten-Veranstaltern war es, den Besuchern ein Konzept zu bieten, bei dem das Networking eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die Schaffung inhaltlicher Verknüpfungspunkte und Synergieeffekte für die Branche.

www.raum-welten.com