Ralph Hartwig

Qvest Media hat seinen Führungskreis erweitert: Seit dem 2. November 2017 ist Ralph Hartwig Teil der Geschäftsführung der Qvest Media GmbH in Deutschland. Als CFO verantwortet der 48-Jährige die Finanzgeschäfte und übernimmt darüber hinaus gemeinsam mit Peter Nöthen die Geschäftsführung der Qvest Media Group GmbH, der Holding der Unternehmensgruppe mit Standorten in Europa, Südostasien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In seiner Funktion wird Hartwig die strategische Entwicklung der Unternehmensgruppe maßgeblich mitgestalten.

Als CFO leitet er die Abteilungen Finanzen und Controlling sowie Human Resources. Darüber hinaus verantwortet er die Bereiche Legal sowie Mergers & Acquisitions und soll so das nationale und internationale Wachstum von Qvest Media mit vorantreiben. Hartwig war vor seinem Wechsel zu Qvest Media Geschäftsführer und CFO der Materna GmbH, einem Dienstleister für ITK-Projekte.

