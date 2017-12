MDG-Nebelmaschinen bei Covenant-Show im Einsatz





Die schwedische Band Covenant ist beim diesjährigen M’era Luna Festival in Hildesheim als Headliner der Hangar Stage aufgetreten. Stephan Aue, der die Band über viele Jahre als Lichtdesigner betreut hatte, bevor er aus Zeitgründen an seinen Freund Rico Münzer übergab, trat bei diesem Auftritt erneut als LD in Erscheinung.

„Im Vorfeld zur M’era-Luna-Show erreichte mich der Wunsch des Sängers Eskil Simonsson, sich so einzunebeln, dass keiner in der Halle irgendetwas sieht“, erinnert sich Aue. „Es sollte ein wenig so sein wie im legendären Berliner Techno-Club Tresor: eine zuckende Wand aus Nebel, in der man nichts erkennt außer pulsierenden Farben und Lichtblitzen.“

Man entschloss sich, eine MDG Me2 und eine Me4 zu nutzen und diese zentral in der Bühnenmitte zu platzieren. Aue hatte die Geräte zuvor bereits bei „Pop Meets Classic“ in Braunschweig eingesetzt: „Wir hatten bei PMC zwei Showlaser-Einsätze und wünschten uns dafür schweren Nebel, der den Lasereffekt verstärkt und 80er-mäßig wirken lässt. Als Eskil von Covenant nach ‚massive smoke’ verlangte, kamen mir sofort die Me-Modelle von MDG in den Sinn.“

„Bei einem Testaufbau in der Ambion-Ladehalle haben wir nach einem kurzen Versuch schon abbrechen müssen, weil wir schlicht nichts mehr gesehen haben. Selbst nach dem Öffnen aller Ladetore hat es eine Weile gedauert, bis sich der Nebel gelichtet hat“, beschreibt Aue den Testlauf.

„Die Maßgabe der Band war zwar eindeutig, und es hieß, man wolle ‚massive smoke without compromise’, trotzdem war ich gespannt, wie die Band reagieren würde. Wir hätten rein theoretisch auch eine Me8 nehmen können, die den doppelten Output der Me4 hat, aber ich glaube, damit wären wir übers Ziel hinausgeschossen“, so Aue abschließend.

(Fotos: Daniela Vorndran/www.black-cat-net.de)

www.castinfo.de