MCI erneuert Sende- und Produktionskomplex für N-Joy





Im Mai 2016 begann MCI am Hörfunk-Standort des Norddeutschen Rundfunks am Rothenbaum mit der Erneuerung des Sende- und Produktionskomplexes des Hörfunkprogramms N-Joy. In die Senderegien wurden die aktuellen DHD-Pulte der Serie 52/MX eingesetzt. In Kombination mit den 10"-IPS-Touchscreens lassen sich Presets, KDO-Sprechstellen-Belegungen und Raumlicht-Einstellungen auswählen.

Die redaktionellen und die sendenahen Arbeitsplätze wurden mit Multitouch-Mischpulten des Typs DHD-52/TX ausgestattet, die wie die Regiepulte an eine Wellenkreuzschiene DHD 52/XD2 angebunden sind. Über eine KVM-Matrix des Herstellers Ihse mit 48 Ports je Studio lassen sich die Samsung Curved-Monitore individuell beschalten. Es besteht die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Quellen auf einem dieser Displays darzustellen. Zwischen den beiden Curved-Displays befindet sich die Darstellung des Sendeablaufs der Scisys-Steuerung.

Die Studios sind für zukünftige Visual-Radio-Anwendungen vorbereitet, sodass Kamerasignale und andere Elemente, wie Slideshows in Abhängigkeit vom Sendeplan und der Rotlichtsteuerung automatisch geblendet werden und so auf den Online-Kanälen zur Verfügung gestellt werden können.

Ein Truss-System ermöglicht die flexible Befestigung von Videokameras, Videomonitoren und Beleuchtungselementen. Im Zentrum des Sendemöbels wurde das sogenannte „UFO“ - ein über den Köpfen der Moderatoren schwebendes, wankelförmiges Element, bespannt mit einem Segeltuch und im Zentrum durchbrochen von sechs abgehängten und höhenverfahrbaren Videomonitoren - vom Truss-System abgehängt.

Die Regien und auch die Redaktionsbereiche wurden mit einer Vielzahl an Videomonitoren ausgestattet, die über eine kleine Videokreuzschiene mit TV-Programmen, Websites oder aktuellen Klickzahlen bespielt werden können. Die Monitore in den Regien dienen, bespielt mit Logos oder ähnlichem, auch als Hintergrundelement für die Videokameras.

Das Sendemöbel besteht aus drei einzeln höhenverfahrbaren Tischen für zwei Moderatoren und einen Nachrichtensprecher, die im Dreieck angeordnet sind. Hergestellt wurden die Möbel in den Studio-Hamburg-Werkstätten. Im Februar 2017 gingen die Moderatoren das erste Mal aus dem ersten Studio auf Sendung. Der gesamte Produktionskomplex soll Anfang 2018 fertiggestellt werden.

www.mci.de