Maurer-Marketingdirektor in Jury des FAMAB Awards

Martin Erhardt, Marketingdirektor der Maurer Veranstaltungstechnik GmbH, saß in diesem Jahr erstmals für den FAMAB Award in der Jury aus unabhängigen Branchenkennern. Bei der Preisverleihung des FAMAB Kommunikationsverbands e.V. im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg trafen sich Ende November rund eintausend Verantwortliche aus sämtlichen Bereichen der Eventwirtschaft zu einer Show. Mit Erhardt wurde ein Neuling der Branche als Jurymitglied berufen. Der Marketingdirektor kommt eigentlich aus dem Destinationsmanagement und dem Gesundheitstourismus.

www.maurer.events