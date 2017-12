LumenSolution beleuchtet Ruhr Reggae Summer Festival mit VariLite





Vom 4. bis 6. August 2017 fand im Ruhrstadion in Mülheim an der Ruhr vor 15.000 Zuschauern das elfte Ruhr Reggae Summer Festival statt. Ein seit fünf Jahren in Dortmund ansässiger Ableger des Festivals zieht regelmäßig ebenfalls an die 10.000 Besucher an. Beide Festivals werden von U-Concert aus Wuppertal veranstaltet.

Für das Lichtdesign des Reggae Summer Festivals arbeitet U-Concert-Geschäftsführer Hennig Schmalenbach seit Jahren mit Rouven Diedrich, Geschäftsführer von LumenSolution e.K., zusammen. Für die 2017er Ausgabe des Festivals setzten die beiden insgesamt 74 VariLite VL5 und sechs VariLite VL6000 ein.

Beim Reggae Summer Festival in Mülheim basiert das Design auf einem Zusammenspiel von Bühnen- und Lichtgestaltung. „Für mich fängt jedes Design mit einem Traversen- und Stagelayout an“, so Diedrich. „Das Traversenlayout für das Ruhr Reggae Summer Festival hat eine schon fast konservative Tradition. Wir haben immer Upstage-/Downstage-Finger. Von daher gab es auch dieses Jahr wieder Traversen-Finger, wobei diese in der Mitte der Bühne invertiert waren. Dadurch fächerten sich die aus der Mitte Richtung downstage und upstage verlaufenden Finger nach außen auf, und in der Mitte enstand ein Oval.“

Als Main-Fixture auf der Bühne fungierte der VL5, vom dem Diedrich insgesamt 74 Stück auf und an der Bühne einsetzte. Die Scheinwerfer wurden in erster Linie genutzt, um den Look der Bühne zu verändern. In den Fingern wurden die VL5 jeweils im Duo eingesetzt. Für das Gassenlicht kamen jeweils neun weitere VL5 zum Einsatz, die teilweise auch für die Beleuchtung des Backdrops verwendet wurden.

An den Leitern unter den Upstage-Fingern waren zwölf VL5 verteilt, die das Licht-Set aus der vertikalen Ebene heraus unterstützen. Weitere 14 VL5 wurden außen an den Sidewings der Bühne platziert. Das Licht-Set wurde durch zehn Profilscheinwerfer und eine große Anzahl an Blindern ergänzt. Die VL6000 wurden als Floorlights verwendet.

Das Licht-Team bestand neben Rouven Diedrich aus dem Systemtechniker Uwe Kissmann und dem Lichttechniker und zweiten Operater Simon Sonnenschmidt.

www.castinfo.de