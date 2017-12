LK erweitert Portfolio im Lichtbereich

Die LK Aktiengesellschaft aus Essen hat ihr Beleuchtungs-Portfolio erweitert. Zu den Neuanschaffungen zählen unter anderem die LED-Scheinwerfer Source Four LED Serie 2 Daylight HD von ETC. Ebenfalls neu im Portfolio von LK sind die akkubetriebenen LED-Scheinwerfer von Astera: Es stehen jetzt die Ausführungen AX3 LightDrop und AX5 TriplePar zur Verfügung. Für die Lichtsteuerung hat LK in vier Konsolen HedgeHog 4 investiert und kann damit nun die komplette Range aus der Hog 4-Familie vom Hersteller High End Systems nutzen.

www.lk-ag.com