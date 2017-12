Lawo unterstützt Broadcast-Initiative der Syracuse University





Das „Athletics Department“ und die „Newhouse School“ der Syracuse University wurden ausgebaut und modernisiert, um Studenten auf die Anforderungen der modernen Broadcast-Welt vorzubereiten. Im Mittelpunkt des Projekts steht der Ausbau der bestehenden Infrastruktur der Newhouse School und der verstärkte Einsatz von Lawo-Audio- und Video-Equipment.

Zuvor hatte die Schule einen TV-Ü-Wagen vor Ort bereitgestellt, wo Studenten Content erstellen konnten. „Jetzt müssen wir nicht mehr die Regie zum Venue bringen und können gleich mehrere Veranstaltungsorte an eine zentrale Regie anbinden“, erklärt Neal Coffey, Manager of Operations and Engineering bei den Dick Clark Studios der Syracuse University.

„Ziel dieser Initiative des Atlantic Coast Conference Network ist es, fünf Sportstätten über Glasfaserleitungen mit der Newhouse School und dem Carrier Dome Stadion der Syracuse University zu verbinden. Diese Venues sind Austragungsorte für Fußball, Hockey, Volleyball, Eishockey und Softball“, so Coffey weiter. „Damit können Produktionsregien in der Newhouse School Signale senden und empfangen, um ein komplettes Event zu produzieren.“

Insgesamt 278 Single-Mode-Glasfasern verbinden die Venues direkt mit den drei Regien in der Newhouse School, und weitere 278 verbinden die Regien mit dem Carrier Dome. Damit werden die Produktionskapazitäten für Herren- und Damenbasketball und Lacrosse erweitert.

Die jetzige Audio-Infrastruktur der Newhouse School umfasst ein Lawo mc²56-Mischpult und einen Nova73-Router plus die Anbindung der Venues über zwei Lawo V-Remote4-Video-over-IP-Interfaces, eine Lawo LCU-Kommentatoreinheit sowie Lawo A-Line-IP-Audio-Interfaces. Zu den Erweiterungen des Control-Room-Setups gehören zwei weitere V-Remote4-Units sowie zwei V-Pro8-Video-Processing-Units.

www.lawo.com