Lapp präsentiert neue Steuerleitung für Energieführungsketten

Um das Teile- und Lagermanagement zu vereinfachen, veröffentlicht Lapp die neue Anschluss- und Steuerleitung Ölflex Chain TM. Durch Zertifizierungen gemäß NEC und NFPA für Nordamerika ist die Steuerleitung für die breite Verwendung zugelassen. Anwender brauchen nun im Lager nur noch eine Multinorm-Leitungstype. Dies gewährleisten UL- und c(UL)-Listings für die USA und Kanada, wie beispielsweise MTW, TC-ER, WTTC und CIC.

Die Leitung gehört zur Lapp-Performance-Klasse Core Line, damit ist sie für den dauerhaften Dienst in Energieführungsketten mit mittleren bis erhöhten Verfahrwegen und Beschleunigungen, ortsveränderlichen Maschinenteilen, in Linearrobotern oder Handhabungsautomaten sowie in Windkraftanlagen (Wind Turbine Tray Cable) geeignet.

Die beiden UL-Listings MTW (Machine Tool Wire) und TC-ER (Tray Cable-Exposed Run) für Nordamerika erlauben es, dass dieselbe Leitung sowohl für die flexible Verwendung in der Industriemaschine als auch für die feste Verlegung in der offenen Kabelpritsche geeignet ist. Ölflex Chain TM und Ölflex Chain TM CY sind für nordamerikanische Betriebsspannungen von 600 Volt bzw. 1.000 Volt (WTTC) ausgelegt.

Die Litze besteht aus feinstdrähtigem Kupfer der Leiterklasse 6. Eine spezielle Verseiltechnik ermöglicht den dauerbewegten Einsatz in einer Schleppkette mit bis zu fünf Millionen Biegezyklen, auch moderate Torsion in Windkraftanlagen mit Drehwinkeln von +/- 150° pro Meter ist erlaubt. Bei der geschirmten CY-Version schirmt ein verzinntes Kupfergeflecht elektromagnetische Einflüsse ab und gewährleistet die Einhaltung der EMV.

Der Außenmantel besteht aus einem eigens entworfenen thermoplastischen Polymer. Auch mineralölbasierte Schmiermittel (UL Oil Res I/II) und andere Chemikalien können der Leitung nichts anhaben. Außerdem ist sie hoch flammwidrig nach CSA FT4. Bei fester Verlegung reicht der Temperaturbereich von -40 bis +90 Grad Celsius, damit eignet sich die Leitung auch für den Einsatz im Freien unter rauen Umgebungsbedingungen. UV-Beständigkeit ist ebenso gegeben wie die Eignung für die direkte Verlegung in der Erde nach US-Norm.

www.lappkabel.de