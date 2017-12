Jazz Club Moods streamt Konzerte in Sennheiser Ambeo 3D Audio





Mit Moods.Digital hat der Jazz Club Moods in Zürich eine neue Streaming-Plattform für seine Konzerte geschaffen. Ob Live-Streaming oder als Video on Demand, der „Digital Concert Club“ überträgt rund zwanzig Konzerte bis Ende Dezember in Ambeo 3D Audio.

Moods.Digital ist die weltweit erste Streaming-Plattform, die Konzerte in Ambeo 3D Audio anbietet. „Gerade bei der Aufnahme von Jazzmusik spielt die Audioqualität eine besonders große Rolle für das subjektive Erlebnis“, erklärt Claudio Cappellari, Co-Direktor des Moods. „Das Konzert online so zu erleben, als würde man mitten auf der Bühne sitzen, das können wir nur mit der Ambeo-3D-Technologie erreichen.“

Im Moods kommt „Ambeo for Binaural“ zum Einsatz. Ein Neumann-Kunstkopf KU 100 nimmt dabei das Konzert so auf, wie es ein Zuhörer erleben würde. Der Kunstkopf trägt zwei Mikrofone in seinen „Ohren“, die das Klangbild räumlich in 3D aufnehmen. Diese binaurale Aufnahme trägt alle Rauminformationen in sich, die beim Hören über einen normalen Stereokopfhörer 1:1 wiedergegeben werden.

Die für den gemasterten Stereo-Mix auf der Bühne vorhandenen Mikrofone werden im Ambeo-Mix als Stütze für die einzelnen Instrumente eingesetzt, die mit den Kunstkopfaufnahmen abgemischt und mit Hilfe von Ambeo-Plug-ins klanglich korrekt im Raum verteilt werden.

