Innlights-LED-Screen am CentrO in Oberhausen

Sign You Mediascreen ist Anbieter für Out-of-Home-Werbung im Ruhrgebiet und erweitert stetig sein Angebot an digitalen LED-Videoscreens für die Großflächenwerbung. Für seine neue LED-Installation im Oberhausener CentrO hat der ortsansässige Media Owner nach einer vorausgegangenen Installation am Limbecker Platz in Essen erneut Innlights Displaysolutions aus Wuppertal beauftragt.

„Wir haben bei der Planung und Umsetzung von großen LED-Displays langjährige Erfahrung und verfügen mit unseren Outdoor-Produkten der F-Serie über ein geeignetes LED-Panel für die Videoscreens von Sign You“, kommentiert Innlights-Geschäftsführer Thomas Klem.

So kommt nun in Oberhausen InnScreen F10 mit einer Bildgröße von 7,7 x 3,8 Metern zum Einsatz. Mit der tageszeitlich gesteuerten Helligkeit von bis zu 7.000 cd/qm ist die Bildwiedergabe Tag und Nacht abgestimmt. Die Panels sind nach IP 65 wetterfest spezifiziert, besonders UV-resistent und mit ihrer 105 mm flachen Bauweise für Front- und Rückseitenrevision ausgelegt. Bei der Bespielung sind vom Betreiber hochaufgelöste Werbegrafiken und Bilder sowie Animationen vorgesehen. Das Video-Processing mit einer hohen Refresh-Rate stellt dabei flüssige Abläufe in der Bildwiedergabe sicher.

www.innlights.de