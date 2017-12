HB Veranstaltungstechnik investiert in Robe MegaPointe

Ab sofort steht bei HB Veranstaltungstechnik im saarländischen Neunkirchen eine größere Stückzahl von Robes neuer Hybridlampe MegaPointe zu Verfügung. „Wir waren rund zwei Jahre auf der Suche nach einem Nachfolger für unsere Robin 600E-Spots und haben in dieser Zeit auch mehrere Scheinwerfer getestet und verglichen“, so die HB-Geschäftsführer Heino Beck und Jens Spallek.

„Allerdings konnte uns kein Modell in Bezug auf die von uns geforderte Symbiose aus Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit und Marktakzeptanz überzeugen. Als Robe dann am 5. September 2017 den MegaPointe weltweit launchte, war für uns beide sehr schnell klar, dass dies ‚unsere’ Lampe sein wird.“ Den ersten Einsatz hatten die neuen Scheinwerfer bei der Vorstellung des neuen City-Kran AC 45 von Demag in einem Flugzeughangar im rheinland-pfälzischen Zweibrücken.

www.hb-veranstaltungstechnik.de