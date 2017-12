Harting als „Innovator des Jahres“ ausgezeichnet

Die Harting Technologiegruppe ist in München als „Innovator des Jahres“ ausgezeichnet worden. Harting gewann den Award des Fachmediums „Design & Elektronik“ in der Kategorie Elektromechanik für den Steckverbinder IX Industrial. Diesen Steckverbinder hatte das Espelkamper Familienunternehmen gemeinsam mit dem japanischen Technologiekonzern Hirose entwickelt und auf den Markt gebracht.

Der Wettbewerb zum „Innovator des Jahres“ wurde in insgesamt acht Kategorien (Elektromechanik, Digitaltechnik, Chipfertigung, Analogtechnik, Messtechnik, Optoelektronik, Passive Bauelemente und Dienstleistungen) ausgeschrieben. Über 1.500 Leser nahmen an dem Online-Voting teil. Den Preis nahmen Kilian Schmale, Head of Industry Segment Management & Marketing, und Jonas Diekmann, Technical Editor (beide von der Tochtergesellschaft Harting Electronics), entgegen.

Foto (v.l.n.r.): Jonas Diekmann und Kilian Schmale von Harting Electronics mit Armin Deinzer (Strategic Sales Manager EMEA bei Hirose) und Joachim Klawonn (Business Development Manager Industry bei Hirose).

www.harting.com