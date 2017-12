GLP Impression bei Rüfüs du Sol im Einsatz





Die australische Band Rüfüs du Sol startete ihre Herbsttournee in Nordamerika mit zwei Konzerten im Fox Theatre in Oakland sowie mit Headlinerslots beim CRSSD Festival in San Diego und bei den Austin City Limits. Für das Lichtdesign der Tour und der Festivalshows zeichnete erneut Mathew Smith von Colourblind verantwortlich. Er entschied sich für Impression X4 Bars und Impression X4 S-Washlights von GLP. Geliefert wurde das Material vom Licht- und Audiospezialisten VER.

„Bei der letzten Tour von Rüfüs du Sol, im Jahr 2016, hatte ich erstmals die Impression X4 Bars und die Impression Atom mit“, erläutert Smith. „Wir waren die erste Produktion, die diese Lampen in Australien eingesetzt hatte. Für die 2017er Shows in Nordamerika hatten wir jetzt nur einen Anhänger am Nightliner zur Verfügung, und den mussten wir auch noch mit der Backline teilen.“ Deshalb habe man sich für die kompakten Impression X4 S entschieden.

(Fotos: Derek Rickert)

www.glp.de