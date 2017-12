Gahrens + Battermann und Marketing4D inszenieren Show mit Holografie und 3D-Video-Mapping





Vom 9. bis 18. Juni 2017 fand in Rüsselsheim am Main der 57. Hessentag statt. Gahrens + Battermann inszenierte hierfür gemeinsam mit Marketing4D an acht von zehn Veranstaltungstagen die Abschlussshow mit Holografie und 3D-Video-Mapping auf der Fassade des Rathauses. Die Show erzählte die Historie und die Entwicklung der Stadt Rüsselsheim.

Eine 8 x 5 Meter große Projektions-Leinwand aus durchlässigem Gaze-Stoff, die sich auf einer Rundbogenbühne vor dem Rathaus befand, diente als Projektionsfläche für die Holografie. Ein Akteur, der hinter der Leinwand positioniert war, interagierte mit der Aufprojektion. Die einzelnen Dramaturgiepunkte der Show wurden mit der Holografie eingeleitet und gingen fließend in die 44 Meter breite und 11 Meter hohe Fassadenprojektion über.

Dabei wurden alle Elemente der 10-minütigen Vorstellung mit Musik untermalt und von informativen Einschüben einer futuristischen Roboterstimme unterstützt. Für die Beschallung kamen unter der Ägide von Lukas Schmitz Kara- und Kiva-Sets von L-Acoustics zum Einsatz.

www.gb-mediensysteme.de