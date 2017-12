Gahrens + Battermann stattet Škoda-Messestand auf der IAA mit Technik aus

Auf der 67. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) im September 2017 in Frankfurt feierte Škoda die Messepremiere seines neuen Modells Karoq und setzte bei der Auswahl des medientechnischen Dienstleisters erneut auf die Zusammenarbeit mit Gahrens + Battermann (G+B).

Eyecatcher auf dem IAA-Stand war die zentrale Videoinstallation: Sie bestand aus Absen-A3-Modulen und war in der Summe 70 Quadratmeter groß. Die Zuspielung der medialen Inhalte wurde durch eine zentrale Serverstruktur und Pandoras Box realisiert, wodurch auf kurzfristige kundenseitige Anpassungen flexibel reagiert werden konnte.

„Die medientechnische Installation kam ergänzend zum Škoda-Messeauftritt mit Pressekonferenz ebenso für die Group Media Night des VW-Konzerns am Abend vor der Pressevorstellung zum Einsatz. Das freute uns ganz besonders, weil sich aufgrund dessen das Auftragsvolumen steigerte“, so Moritz Poensgen, Projektleiter und Gahrens + Battermann-Niederlassungsleiter in Düsseldorf.

In Bezug auf die Logistik war die Nähe des G+B-Lagers auf dem Messegelände Frankfurt zum Ausführungsort in Halle 3 ein besonderer Vorteil. Kurzfristige technische Änderungen waren somit zügig realisierbar, und ein Technik-Back-up stand jederzeit nahezu griffbereit zur Verfügung. Gahrens + Battermann arbeitete für die Škoda-Messepräsenz mit der Becc Agency GmbH, die für die Gesamtkonzeption verantwortlich zeichnete, und der RGB GmbH als technisches Planungsbüro zusammen.

(Fotos: www.keller-fotografie.de)

www.gb-mediensysteme.de