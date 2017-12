Faber Audiovisuals auf Welttour für Volvo Ocean Race

Am 14. Oktober 2017 ist in der spanischen Stadt Alicante der Startschuss zum Volvo Ocean Race 2017-18 gefallen. Das Rennen führt die sieben teilnehmenden Teams in 45.000 Seemeilen einmal um die Welt. Sie befahren vier Ozeane entlang von sechs Kontinenten und sind zu Gast in zwölf Städten, bevor sie Ende Juni 2018 in Den Haag das Finish erreichen. Die Eventprofis von Faber Audiovisuals sind bei den Stopovers immer dabei und reisen als offizieller AV-Lieferant dem Feld voraus um die Welt, um die Events audiovisuell zu begleiten.

„Faber Audiovisuals begleitet acht Monate lang das Volvo Ocean Race, um die Village Experience mit zwei kompletten Video-Sets zu unterstützen”, so Jeroen Jongenelen von Faber. „Alle Materialien werden mit dem Boot zum jeweiligen Ort transportiert. Darum brauchen wir insgesamt zwei Sets, die abwechselnd eingesetzt werden. Während Set 1 in Alicante verwendet wurde, reiste Set 2 bereits nach Lissabon. Set 1 ging danach direkt nach Kapstadt - und so weiter.”

Die Village Experience ist eine zentrale Plattform, bei der Videobildschirme die Besucher auf die hohe See mitnehmen. Ebenso wird ihnen mit der Race Experience ein Einblick in die Abteile eines Bootes gewährt. Die von Faber Audiovisuals bereitgestellte Einrichtung liefert dazu die relevanten Informationen, etwa über die Nachhaltigkeitskampagne des Rennens „Turn the Tide on Plastic”. Jongenelen: „Wir liefern die Projektoren, die LED-Bildschirme, die Anschlüsse, Licht und den Ton.”

(Foto: Brain Carlin/Volvo Ocean Race)

www.faber-av.com