ETG erzielt Rekord-Veranstaltungsjahr

Für die EtherCAT Technology Group (ETG) ist 2017 ein Rekordjahr - sowohl was die Anzahl an Seminaren betrifft als auch die Menge der Länder, in welchen sie stattfanden. 2012 waren es noch zehn Länder in einem Jahr, nun sind es bereits 22.

Mit durchschnittlich fast zwei Seminaren pro Land liegt die Gesamtzahl nun bei 39 Veranstaltungen, auch dies ein Rekord. In neun der diesjährigen Gastgeberländer - Russland, Mexiko, Ecuador, Peru, Kolumbien, Tschechien, Slowakei, Slowenien und Kroatien - fanden die Seminare zum ersten Mal statt.

Die Seminarreihen, welche sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten von Industrial Ethernet beschäftigen, richten sich vorwiegend an Anwender. Die Vorträge befassen sich mit den Grundlagen und Eigenschaften der EtherCAT-Technologie und den daraus resultierenden Möglichkeiten für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endanwender.

Auch im kommenden Jahr werden wieder weltweit Industrial-Ethernet-Seminare der ETG stattfinden. Eine Liste zukünftiger Veranstaltungen sowie Links zur Anmeldung sind auf der ETG-Webseite zu finden.

www.ethercat.org