Bonner Pantheon modernisiert Lichtanlage mit Spots von ETC





Das Gastspieltheater Pantheon in Bonn ist im letzten Jahr in eine größere Spielstätte umgezogen. Dabei erneuerte das Haustechnik-Team auch die Lichtanlage mit LED-Systemen von ETC. „Die bestehende Anlage bestand aus Scheinwerfern, die teilweise über vierzig Jahre alt waren“, sagt Markus Friele, der als selbständiger Fachplaner den Spielstättenumzug mit begleitet hat. „Es war schnell klar, dass wir moderne Leuchtmittel wollten, also LEDs.“

„Wir haben dann vom ETC-Vertriebspartner Werning Theatertechnik, Recklinghausen, ETC-Mustergeräte bekommen, darunter den ColorSource Spot“, so Friele weiter. Zehn ColorSource Spots wurden letztlich installiert. „Die Gasttechniker müssen nun nicht mehr aufwändig Patchen oder sich groß Gedanken über die Integration der Lampen machen.“ Auch für die Haustechniker gehörten laut Friele manche Tätigkeiten jetzt der Vergangenheit an, beispielsweise das Filtern. „Und um Leuchtmittel brauchen sie sich auch keine Sorgen mehr zu machen.“

www.etcconnect.com