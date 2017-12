BattleRoyal mit German Design Award ausgezeichnet

Für die Inszenierung im Rahmen der Eröffnungszeremonie in Aarhus zur Europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2017 ist BattleRoyal in der Kategorie Event mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.

Glückwünsche gingen an Nigel Jamieson, Chris Moylan und an das gesamte Team des Aarhus 2017 Projektes. Die Eröffnungszeremonie fand ihren Höhepunkt im Hafen von Aarhus - mit der größten Projektionsshow, die es jemals in Dänemark gegeben hat.

Bei der zuvor erfolgten feierlichen Prozession trugen tausende von ehrenamtlichen Statisten handgefertigte, handbemalte, selbstleuchtende Laternen und Boote sowie sechs stilisierte Wikingerboote mit einer Länge von 10 bis 14 Metern durch die Straßen der Stadt.

Die Lichterprozession durch die Stadt involvierte mehr als 5.000 Statisten aus der gesamten Region. Tausende von Zuschauern erlebten die Show vor Ort live, während mehr als 825.000 dänische Mitbürger die Zeremonie auf ihren Fernsehbildschirmen verfolgten.

www.battleroyal.berlin