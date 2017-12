Azubis von Neumann & Müller unterstützen Integrationsprojekt





Seit Anfang des Jahres 2017 arbeiteten über einhundert einheimische und geflüchtete junge Menschen im Rahmen des Integrationsprojektes „Welcome Voices“ an einem gemeinsamen Ziel: der Aufführung ihres Musicals „Hoch hinaus“. Idee und Konzept, Tanz und Gesang sowie die Gestaltung von Kostümen und Bühnenbild sollten sie selbst entwickeln und dabei ihre persönliche Geschichte einbringen.

Unter der Leitung des amerikanischen Komponisten und Regisseurs Todd Fletcher, der seit dreißig Jahren mit Kindern und Jugendlichen in aller Welt zusammenarbeitet und gemeinsam mit ihnen über 35 Musicals zur Aufführung gebracht hat, gestalteten sie das Stück von der ersten Idee bis zur Premiere, die am 18. Oktober 2017 in Berlin gefeiert wurde.

Bei der Konzeption der Licht- und Audio-Technik sowie deren Umsetzung bekamen sie Unterstützung von drei Azubis von Neumann & Müller Veranstaltungstechnik (N&M): Maximilian Kloß, Stefan Siegmund und Maximilian Unger brachten ihr Wissen um Licht- und Audio-Technik bei „Hoch hinaus“ ein. Mit Rat und Tat zur Seite standen ihnen N&M-Projektleiter Oliver Paulitz und weitere erfahrene Techniker.

Gemeinsam mit dem „Welcome Voices“-Team erarbeiteten sie das Lichtkonzept, installierten die Ton-Technik und übernahmen nach der Mikrofonierung auch eigenverantwortlich den Live-Sound sowie die Lichtshow an den Mischpulten. Die N&M-Azubis waren nach der Premiere in Berlin zudem mit auf einer kleinen Tour, die weitere Aufführungen nach Hamburg und Leipzig brachte.

(Fotos: PluralArts International)

