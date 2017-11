Stefan Piendl

Stefan Piendl wird zum 1. Juli 2018 die Alleingeschäftsführung der Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH (DMR Projektgesellschaft) übernehmen. Er wird das Unternehmen in künstlerischer wie kaufmännischer Hinsicht leiten. Der Deutsche Musikrat (DMR) vollzieht damit eine Strukturreform auf der Leitungsebene und setzt für die Weiterentwicklung seiner bundesweiten Musikkulturprojekte auf die Erfahrungen des renommierten Musikmanagers.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung hatten Piendl in getrennter Wahl jeweils einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt. Der Vertrag wurde im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des DMR in Berlin unterzeichnet. In der Projektgesellschaft mit Sitz in Bonn wird Piendl ein Team von fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen.

Stefan Piendl hat seine Leidenschaft für klassische Musik zum Beruf gemacht und arbeitet seit über 25 Jahren in Führungspositionen der Musikbranche. Erste Stationen waren Vertriebsleiter bei Sony Music und Marketing-Direktor für EMI Classics. Als Geschäftsführer Deutschland/Österreich/Schweiz wechselte er 1998 zur Bertelsmann Music Group (BMG), wo er schließlich als Senior Vice President & COO BMG Classics, Worldwide bis 2006 die gesamten internationalen Klassik-Aktivitäten des Unternehmens verantwortete.

Im Jahr 2007 gründete Piendl die Arion Arts Music Consultants GmbH. 2011 und 2012 war er für Interkultur als Generalsekretär maßgeblich an der Organisation der 7. World Choir Games in Cincinnati (Ohio), dem größten Chorwettbewerb der Welt, beteiligt. Im Herbst 2015 wurde Stefan Piendl Leiter Kommunikation SWR Classic und verantwortete die Etablierung der neuen Marke SWR Classic und das Marketing für die Orchester, Ensembles und Festivals des Senders.

Piendl veröffentlichte zudem mehrere Musikbücher. Ehrenamtlich arbeitet er aktuell im Kuratorium des Verbandes deutscher Streichquartette e.V. mit. Darüber hinaus war er langjähriger Vizepräsident der Jeunesses Musicales Deutschland. Er engagierte sich bis 2013 langjährig im Präsidium des DMR sowie im Aufsichtsrat der DMR Projektgesellschaft.

